نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط "50-60" ألف برميل يوميا على الأقل في يناير

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن بلاده تنوي خفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا على الأقل في يناير كانون الثاني، بموجب اتفاق الإنتاج العالمي الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وأضاف نوفاك أن روسيا تعتزم خفض إنتاجها النفطي تدريجيا في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أوبك والمنتجين المستقلين، ولن تكون هناك تحركات كبيرة.