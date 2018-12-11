تشريعات جديدة لتحفيز الاستيراد والتصدير عبر مطارات المملكة

قال لـ "الاقتصادية" نبيل العامودي؛ وزير النقل، إن العمل جار حاليا مع هيئة الطيران المدني على إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للمنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه اللوائح حال الانتهاء منها.

وأوضح الوزير العامودي، أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحفيز عمليات الاستيراد والتصدير في المطارات، وتفعيل الشحن الجوي بالمملكة، بحيث تكون قرية لوجستية متكاملة وذات أنظمة مختلفة تسهل دخول وخروج البضائع في المطار، واصفا إياه بالمهم والنوعي من حيث البنية التحتية والتشريعات.

وأفاد بأنه سيكون هناك مناطق لوجستية في المطارات الأساسية والدولية الأخرى في المملكة على غرار المنطقة اللوجستية التي سيتم تنفيذها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لافتا إلى أنه سيتم تطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بهذه بالمناطق في المطارات الباقية حال الانتهاء من لوائح وتشريعات المنطقة اللوجستية في الرياض.

وحول آخر المستجدات الخاصة بتطوير مطارات المملكة، بين أن هناك خطة لإعادة تطوير 12 مطارا إقليميا ودوليا في المملكة، مشيرا إلى تدشين صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وترميم الصالتين 4 و5 في المطار على أن يتم الانتهاء منها بحلول 2021.

ودشنت شركة مطارات الرياض أمس صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إذ جاء تدشين الصالة الجديدة تزامنا مع استضافة المملكة لبطولة الفورمولا إي، حيث من المتوقع أن تشهد صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال هذه البطولة ارتفاعا في عدد المسافرين ونموا في معدل الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة من صالة الطيران الخاص.

وتبلغ مساحة صالة الطيران الخاص الجديدة 2617 مترا مربعا، وتمت مضاعفة مساحة ساحة وقوف الطائرات لتتسع لعدد أكبر من الطائرات، وزادت عدد مواقف السيارات في صالة الطيران الجديدة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في منطقة الطيران الخاص.

وأوضحت "مطارات الرياض"، أنه تم اعتماد معايير ومتطلبات عالمية وعصرية في التصميم، كما تم تجهيز الصالة الجديدة بأحدث أنظمة السلامة والأمن التي تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة.

يذكر أن "مطارات الرياض" التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، شرعت منذ مطلع العام الجاري 2018 في إطلاق حزمة متنوعة من الخدمات والمشاريع التطويرية بهدف تعزيز تجربة المسافرين، واستجابةً للنمو المتزايد على مستوى الحركة الجوية والشحن وأعداد المسافرين والرحلات.