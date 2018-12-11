أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

أظهرت بيانات "رفينيتف" اليوم، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ووفقا لـ"رويترز"، فإن البيانات أظهرت أن أستراليا شحنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن. وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المائة مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المائة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.
الطاقة- الغاز
- إينوك الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية
- انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني
- محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق بريطانيا التراجع عن بريكست بشكل أحادي
- ماكرون يعلن عن زيادة طفيفة للحد الأدنى للأجور
- وزير المالية الفرنسي: على ماكرون توحيد فرنسا لدرء الأضرار الاقتصادية
- ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد
- سمو ولي العهد يصل المنطقة الشرقية
- مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية
- "المراعي" توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2018
- واشنطن تتعهد بـ «محاربة» مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا
أضف تعليق