صندوق الاستثمار الروسي: قرار "أوبك +" انعكاس للتعاون بين موسكو والرياض

ثمن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) قرار الدول المنتجة للنفط بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2019.
وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن القرار سيحافظ على استقرار الأسواق العالمية، كما سيكون له تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف ديميترييف في بيان للصندوق – تلقت "الاقتصادية" نسخة منه -، إن قرار (أوبك +) السابق ولد ستة تريليونات روبل إضافية للميزانية الروسية في حين نمت أرباح شركات النفط الروسية 2.5 مرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وذكر البيان أن القرار يؤكد التزام الدول النفطية بالاتفاقات طويلة الأجل من خلال صيغة "أوبك +" يعكس أهمية التعاون بين أكبر منتجي النفط في العالم روسيا والسعودية.
وأكد أن كل هذه العوامل توجد ظروفا ممتازة للاستثمار في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وسوف تسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
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