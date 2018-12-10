الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على اتفاق بريكست

أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي قدم للندن اتفاق بريكست "الأفضل والوحيد الممكن" مشيرة إلى أنه لن يعيد التفاوض عليه، وذلك عشية تصويت حاسم في البرلمان البريطاني.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا اندريفا إن "موقفنا لم يتغيّر وبالنسبة إلينا فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019".