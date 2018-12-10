قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت عملاءها بخفض مخصصات نفطها الخام لشهر يناير تماشيا مع قرار أوبك الأسبوع الماضي خفض إمدادات النفط.
وذكر المصدر أن من المقرر خفض مخصصات خام مربان 15 بالمئة، بينما سيتم تقليص مخصصات خامي داس وزاكوم العلوي بنسبة خمسة بالمئة لكل منهما.
أدنوك الإماراتية تخفض مخصصات الخام في يناير بعد اتفاق أوبك
قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت عملاءها بخفض مخصصات نفطها الخام لشهر يناير تماشيا مع قرار أوبك الأسبوع الماضي خفض إمدادات النفط.
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