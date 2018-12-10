الصين تندد بمعاملة كندا "غير الإنسانية" للمديرة المالية لشركة هواوي

احتجت بكين الاثنين على معاملة كندا "غير الإنسانية" للمديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الموقوفة بموجب طلب أميركي بتسليمها، بعدما تحدثت تقارير عن عدم حصولها على رعاية طبية كافية.

وطلبت المسؤولة المالية مينغ وانتشو من المحكمة في فانكوفر الافراج عنها بكفالة من سجنها في كندا لأسباب صحية.

وتقول المرأة البالغة من العمر 46 في الإفادة تحت القسم إنها خضعت للعلاج في مستشفى كندي من ارتفاع ضغط الدم منذ توقيفها في الأول من ديسمبر واحتمال تسليمها.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الرسمية دون تحديد مصادرها "يبدو أن مركز الاعتقال الكندي لا يقدم لها الرعاية الصحية اللازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين لافتا إلى ذلك التقرير "نعتقد أن هذا غير إنساني وينتهك حقوق الإنسان".