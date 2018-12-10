تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 1.6% خلال الربع الثالث دون التوقعات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، ليأتي النمو دون التوقعات في استطلاع لرويترز والتي بلغت اثنين بالمئة.

كان من المتوقع أن ينخفض النمو مع تأثر الاقتصاد بمعدل التضخم المرتفع وتداعيات أزمة العملة.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقييم انكمش 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد التعديل، مقارنة مع 5.2 بالمئة في التقديرات الأولية.