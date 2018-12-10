أسهم أوروبا تستهل تتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الاثنين متأثرة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث عزف المستثمرون عن المخاطرة في بداية أسبوع تكتنفه الضبابية الشديدة مع اقتراب تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين مجددا بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر داكس الألماني، الأكثر تأثرا بالصين نظرا لشركات التصدير الكبرى المدرجة عليه، بنسبة 0.9 بالمئة.

وهبط سهم باسف 4.3 بالمئة بعدما خفضت شركة الكيماويات الألمانية توقعاتها لأرباح 2018 يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.8 بالمئة متأثرا بالتوترات التجارية.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق إيه.إم.إس وسيلترونيك وإس.تي مايكرو بنسب تراوحت بين 2.9 و5.1 بالمئة، مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم قطاع التكنولوجيا.

وخسر سهما سنتريكا وإس.إس.إي البريطانيتين لمرافق الطاقة نحو ثلاثة بالمئة لكل منهما مع حبس المستثمرين أنفاسهم قبل التصويت المهم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء.