وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع أسعار الخام بمرور الوقت

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الاثنين إنه يتوقع توقف انخفاض أسعار النفط وارتفاعها بمرور الوقت، مضيفا أنه لو لم تخفض أوبك الإنتاج لوصلت أسعار النفط إلى ما بين 45 و50 دولارا للبرميل.

وفي حديثه خلال مناسبة للوزارة في بغداد، قال الغضبان إن انخفاض صادرات العراق في الآونة الأخيرة لا يرجع لأسباب فنية، حيث أن حقول النفط العراقية تتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة، إنما يرجع إلى الأحوال الجوية.