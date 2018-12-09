وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى الرياض

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي إلى الرياض اليوم ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.