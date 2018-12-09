التعليم تفتح الخدمات الإلكترونية لمرشحي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الأحد المقبل

أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم عن فتح الخدمات الإلكترونية أمام مرشحي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثالثة عشرة الأحد القادم، وذلك بعد أن اكتمل حضور المرشحين لجميع أيام ملتقى المبتعثين الذي اختتم فعالياته الجمعة بمدينة الرياض . وأكدت الوكالة عن فتح الخدمات الإلكترونية للمرشحين المتواجدين في دول الابتعاث، أو من سبق لهم الابتعاث بعد أن تم إعفائهم من حضور أيام وفعاليات الملتقى, مشيرةً إلى أنها ستتيح في وقت لاحق الفرصة للتسجيل أمام باقي المرشحين والمرشحات لمن لم يتمكن من التسجيل وحضور ملتقى الرياض بعد تحديد موعد إطلاق ملتقى المبتعثين في جده، والدمام . ودعا برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرشحين والمرشحات إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة سفير التقديم ksp.moe.gov.sa للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي من ضمنها إصدار قرار الابتعاث، والضمان المالي، وطلب تذكرة السفر، وخطاب السفارة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى كالاستفسارات، وتحديث بيانات المرافقين وغيرها . يشار إلى أن إدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نظمت الأسبوع الماضي ولمدة 6 أيام متتالية ملتقى المبتعثين في مدينة الرياض بحضور نحو 3000 مرشح ومرشحة, للتعريف بإجراءات الابتعاث، والتعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية، وبدور الملحقيات، والسفارات وحدود مسؤوليتها تجاه المبتعثين والمبتعثات,إضافة إلى تقديم كل ماله علاقة بسلامة المبتعث ومرافقيه وتهيئتهم النفسية والاجتماعية .