"فيبكو "تحصل على تصنيف ائتماني فئة "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) لمساهميها عن حصولها على تصنيفا ائتمانياً فئة "BBB+" من الدرجة الاستثمارية من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) بنظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التصنيف الصادر في تاريخ 06/12/2018م، فقد استند التصنيف على عدة عوامل إيجابية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- السجل التشغيلي الطويل للشركة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف، مما انعكس بشكل قوي على مكانة الشركة السوقية وعلامتها التجارية 2- كفاءة الشركة ومزاياها التنافسية ومعرفتها العميقة بطبيعة صناعتها يضمن لها الحصول على طلبات شراء من عملاء متميزين بالسوق بشكل مستمر ومتكرر وصولاً للحصة الأكبر في السوق بما يعزز من فرص النمو والاستدامة. 3- تركيز خطط الشركة على التصدير لمعظم منتجاتها الرئيسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م. 4- تنويع مصادر الدخل للشركة من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية أخرى ذات علاقة بمجالات عمل الشركة الرئيسية، وهذا ما نتج عنه اطلاق أحدث مشاريع الشركة (صناعة الأنسجة التقنية) عن طريق شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) مما يتوقع أن يساهم في ارتفاع معدل المبيعات للشركة الأم. 5- التسهيلات اللوجستية الناشئة عن الموقع الجغرافي للشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 6- الوضع الجيد لهيكلة رأس المال والسيولة الحالية للشركة.