أسواق السلع .. الجميع متواطئون في استغلال المنتجين الضعفاء

في الأسبوع الماضي أرسلت حكومة تنزانيا الجيش، ليس لصد قوة غازية أو سحق تهديد إرهابي، بل كانت تعليمات للجيش واضحة: شراء جوز الكاجو.

كان الهدف من التدخل الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكاجو على مستوى العالم، هو حل نزاع بين مشتري الجوز غير المعالج والمزارعين. ما فعله جون ماجوفولي، رئيس تنزانيا ـ هوجو تشافيز إفريقيا في طور التكوين ـ ليس إلا رد فعل على انخفاض الأسعار. فبسبب حصاد غرب إفريقيا الوفير، انخفضت أسعار الكاجو الخام في جميع أنحاء العالم. تنزانيا، التي هي سابع أكبر منتج، تعد موردا كبيرا للوجبة الخفيفة المفضلة للطبقة المثقفة في حفلات الكوكتيل. وبعد الاستيلاء على كامل إمدادات البلد الواقع شرقي إفريقيا، ارتفعت الأسعار.

هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ماجوفولي في أسواق السلع العالمية. في العام الماضي، اتهم شركة أكاسيا للتعدين – التي تملك فيها "باريك جولد" أسهم الأغلبية – بأنها تقلل بشكل كبير من مستويات المعادن في صادراتها من الذهب والنحاس. ولاحظ ماجوفولي أن "أكاسيا" كانت تعمل في البلاد لسنوات، وحققت أرباحا جيدة ودفعت لمديريها التنفيذيين بسخاء. لكنها تجنبت بطريقة ما دفع ضريبة كبيرة في تنزانيا.

ردا على ذلك، حظر صادرات الذهب غير المكرر وأثقل كاهل "أكاسيا" بضرائب متأخرة وغرامات بلغت 190 مليار دولار، غير قابلة للتصديق. تنفي "أكاسيا" بشدة الاتهامات بارتكاب مخالفات، على الرغم من أن "باريك" وافقت على دفع 300 مليون دولار تعبيرا عن "حسن النية" والتخلي عن 16 في المائة من حصتها في كل من مناجم "أكاسيا" الثلاثة في تنزانيا.

ماجوفولي رجل بغيض تماما. سياساته المتعلقة بحرية التعبير وحِمل المراهقات كلها سياسات رجعية. مثل تشافيز، الزعيم الفنزويلي الراحل، من المرجح أن تنتهي قومية الموارد الخاصة به بشكل سيئ ـ بالكاد ستصطف الشركات للاستثمار في تنزانيا.

لكن مثل الزعماء الشعبويين في جميع أنحاء العالم، يستغل ماجوفولي شيئا حقيقيا. المزارعون التنزانيون يحصلون بالفعل على القليل جدا مقابل جوز الكاجو. على المرء فقط أن يقارن حياة الناس الذين يأكلون الحلوى مع أولئك الذين ينتجونها، إذ لا يستطيع كثير منهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو دفع تكاليف الرعاية الصحية الأولية. وينطبق ذلك على أولئك الذين ينتجون معظم السلع الزراعية في البلدان الفقيرة، من القهوة والشاي إلى الكاكاو والفانيليا.

ما ينطبق على السلع المزروعة على سطح الأرض هو حتى أكثر انطباقا على السلع المستخرجة من باطن الأرض، مثل الذهب والنحاس والألماس والكوبالت. في معظم أنحاء إفريقيا يعيش عمال المناجم الذين يحفرون لاستخراج هذه المواد حياة قصيرة ووحشية. وغالبا ما يتعرضون للتهديد بسبب العنف وتدهور البيئة. وفي الوقت نفسه، أولئك الذين يستفيدون - وهذا يشمل أي شخص لديه خاتم زواج لطيف، أو جهاز آيفون، أو تمديدات مياه داخلية - يعيشون حياة أطول وأكثر راحة.

السلع التي نعتمد عليها في عيشنا الرغيد هي في الغالب نتيجة للتواطؤ بين شركات عديمة الضمير وسياسيين بغيضين. إن شعوب البلدان التي تنتج هذه الثروات - سواء كانت الكونغو الديمقراطية أو تنزانيا - لا يشاركون على نطاق واسع في ثمار ثرواتهم الوطنية.

هناك منظار آخر يمكن من خلاله النظر إلى القضية: الحسابات القومية. إفريقيا - إلى جانب كثير من البلدان الأخرى الفقيرة اسميا، من بابوا نيو غينيا إلى بيرو - تلعب دورا أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي أكثر مما تشير إليه أرقام الإنتاج أو التجارة. فعلى الرغم من أن الأفارقة يشكلون 16 في المائة من سكان العالم، فإنهم، بالمعايير المحاسبية الوطنية التقليدية، يسهمون بأقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعالم.

لكن هذا يقلل بدرجة كبيرة من أهمية المشاركة الحقيقية لإفريقيا في الاقتصاد العالمي. الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة المضافة. وإفريقيا تصدر معظم سلعها - بما في ذلك جوز الكاجو غير المقشر - بشكلها الخام وبأسعار تتأثر بشدة بما تمليه الشركات القوية المسلحة بخبراء الضرائب، والمحامين، وغيرهم من الاختصاصيين. لذلك يذهب معظم القيمة المضافة خارج القارة. حسابات جون آشبورن، من "كابيتال إيكونوميكس"، تشير إلى أن بنجلادش تكسب من تصدير الملابس المقدار ما تكسبه إفريقيا مجتمعة من تصدير المعادن الثمينة.

وتتفاقم هذه المفارقة المذهلة بسبب حقيقة أن على الجانب الإفريقي من المائدة، كثيرا ما يكون المفاوضون أنفسهم مرتشين. وفي حين من غير المرجح أن ينجح نهج ماجوفولي، إلا أن غريزته الأساسية في محاولة تصحيح التوازن لا غبار عليها. لسوء الحظ بالنسبة للتنزانيين، جذب تهليل الجماهير أو لفت أنظار الإعلام ليس هو الحل. عندما ترسي الدول البنية التحتية المادية، خصوصا البنية التحتية المؤسسية لاستخراج مزيد من القيمة في الداخل، حينها فقط سوف يستفيد الأفارقة.

على مدى قرون، استخدمت أكثر الاقتصادات تقدما في العالم العبيد الأفارقة لجني القطن وحصاد السكر في أماكن مثل الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. لقد تم حظر العبودية. الآن يفضل الغرب ترك هؤلاء العمال، حيث هم لإنتاج ما يحتاج إليه العالم. وتبقى علاقات السلطة دون تغيير جوهري.