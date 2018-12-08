فندق ذاتي القيادة .. تصميم مبتكر بخدمات مميزة

«الاقتصادية» من الرياض
كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن ابتكار جديد، من شأنه تسهيل السفر في المستقبل، وذلك من خلال فندق ذاتي القيادة.
وابتكرت شركة أبريلي الكندية التصميم، وهو غرفة فندقية مزودة بمرافق للنوم والطهي والحمام.
ولا يعتمد الفندق الجديد على أي سائق؛ إذ يعمل بنظام القيادة الذاتية، الذي يوصل العميل من منزله إلى وجهته في ظروف آمنة ومريحة. والجناح الفندقي مناسب للمسافرين، سواء كانوا وحدهم أو مع عائلاتهم؛ حيث سيتم تجهيز المرافق الأساسية بكل الوسائل القادرة على استيعاب أكثر من شخص. وتضم الغرفة الفندقية مزايا إضافية، مثل التلفزيون وجهاز التحكم في درجة الحرارة ومسبح وقاعة رياضية.
ويمكن اختيار وجهتك، إلى جانب التحكم في المزايا المذكورة سلفا، من خلال تطبيق يتم تنزيله على الهاتف.
وخلال سفرك، يمكنك طلب خدمة توصيل الطعام من التطبيق؛ حيث ستعمل طائرة من دون طيار على تنفيذ طلبيتك.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الجناح الفندقي يبقى إلى حدود الساعة "مجرد فكرة"، إلا أن الشركة تأمل في تحويل التصميم إلى حقيقة بحلول عام 2030.
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