الصين تطلق اليوم مهمة فضائية لاكتشاف الجانب المظلم من القمر

«الاقتصادية» من الرياضتطلق الصين اليوم مهمة فضائية طموحة، تهدف إلى الهبوط على الجانب البعيد والمظلم من القمر، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"الألمانية".وفي حال نجاح المهمة، ستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها الإنسان إلى الجانب البعيد من القمر، وهو أكثر وعورة من الجانب القريب.ومن المقرر أن ينطلق المسبار الفضائي التابع لبعثة "تشانجه - 4" الفضائية من مركز إطلاق الأقمار الصناعية "شياشانج" جنوب غربي الصين صباح اليوم.ويقدر خبراء الفترة التي يستغرقها المسبار لبلوغ وجهته بـ 14 يوما، في حين يشير آخرون إلى أنه يستغرق 27 يوما.وقال أويانج زيوان، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم، وكبير العلماء المسؤولين عن البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، إن التحدي الأكبر سيكون إقامة اتصال مع الجانب البعيد من القمر، الذي لا يمكن الوصول إليه بإشارة مباشرة، ولا يمكن رؤيته من سطح الأرض، مضيفا: "سنكون كالصم والعميان".يذكر أن الصين أطلقت قمرا صناعيا يحمل اسم تشيتسياو في أيار (مايو) الماضي؛ لتبادل المعلومات بين الأرض والمسبار الفضائي الذي سيتم إطلاقه مستقبلا.يذكر أن الجانب البعيد من القمر هو الجانب الآخر من القمر أو نصف الكرة الآخر من القمر الذي لا نستطيع رؤيته من الأرض. والتقطت صورة له أول مرة بواسطة المسبار السوفييتي لونا 3 عام 1959، أما أول رؤية مباشرة له بالعين البشرية فكانت بواسطة رواد أبولو 8 عندما داروا حول القمر عام 1968.ويتميز الجانب البعيد بالتضاريس الوعرة، وعديد من الفوهات الصدمية، فضلا عن عدد قليل نسبيا من بحار القمر. ويوجد فيها ثاني أكبر فوهة صدمية معروفة في النظام الشمسي.