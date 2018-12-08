تناول الخضراوات والفواكه يقلل احتمالات تعرض الرجال لمشكلات إدراكية

«الاقتصادية» من الرياضذكرت دراسة أمريكية أن الرجال في منتصف العمر، الذين يتناولون كثيرا من الخضراوات والفاكهة تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، مقارنة بمن لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرا.وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن، وكان متوسط أعمارهم 51 عاما. وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضراوات وغيرهما من الأطعمة، كما خضعوا أيضا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاما. واستنادا إلى نتائج هذه الاختبارات، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينيات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا مزيدا من الخضراوات على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بـ 17 في المائة عن غيرهم، بينما قل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بـ 34 في المائة عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.وقال الباحثون في دورية طب الأعصاب، إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو في فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون مزيدا من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بـ 47 في المائة عمن يتناولونه قليلا.وقال تشانج تشينج يوان كبير الباحثين في الدراسة من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن عبر البريد الإلكتروني، بحسب "رويترز"، "قد يكون تناول الخضراوات على المدى الطويل، مثل الخضراوات الورقية والخضراوات الحمراء، والفواكه، مثل ثمار التوت، وعصير الفواكه، مثل عصير البرتقال، مفيدا للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".وقالت هانا جاردنر الباحثة في كلية الطب في جامعة ميامي ميلر، التي لم تشارك في إعداد الدراسة "الفاكهة والخضراوات غنيتان بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ومنها مضادات الأكسدة التي يمكنها أن تحمي المخ من الإجهاد التأكسدي، وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية، وهي أمور مهمة للصحة العقلية".