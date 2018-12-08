له قَدَمٌ في كذا

هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز والسياق خرج من حقيقة معناه إلى معنى آخر بلاغي يقال: لفلان قَدَمٌ في العلم ونحوه أي سَبْق وتَقَدّم، ويقال: لفلان عند فلان قَدَم أي معروف ولفلان قَدَمُ صِدْقٍ أي صفة حسنة كأنَّه قَدَّمَ خيرا.
فهذا التعبير اصطلاحي، جرى مجرى المثل، وشاع استعماله ومعناه يُـفْهم حسب السياق.
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