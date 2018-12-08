الأمير سلطان بن سلمان يؤكد أهمية دمج المعوقين وتمكينهم من العمل

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تمكين المعاقين في الاندماج الاقتصادي في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم باعتبارهم جزءا أساسيا من هذا النسيج وأعضاء فاعلين قادرين على خدمة وطنهم وأنفسهم، مبينا أن الدولة تسعى جاهدة ليتمتع ذوو الإعاقة بجميع حقوقهم في جميع المجالات وأوجه الحياة المختلفة.وشكر رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، القائمين والمشاركين والرعاة في ندوة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التي سيقيمها المركز في المدة من التاسع إلى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2018، ضمن مشاركات المركز للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى تغيير المفهوم السلبي لدى شريحة من المجتمع بأن الإعاقة هي العجز.وقال الأمير سلطان بن سلمان: "إن الواقع يخالف هذا المفهوم تماما، مع تسليط الضوء بالدليل والتجارب الحية والشخصيات الناجحة الموجودة في مجتمعنا في مختلف المجالات، وأن قدرات وإمكانات المعوقين لا تقل عن الآخرين"، مبينا أنه سيناقش في الندوة عديد من الأفكار والآراء والمقترحات التي تؤكد على مدى التقدم الذي أحرزه المعوقون في وظائفهم وفي أعمالهم الخاصة ومشاريعهم وأعمالهم اليدوية والحرفية والفنية.وأعرب عن أمله في أن يواصل القطاع الخاص الأخذ بيد المعاق وتمكين هذه الفئة من الاندماج الاقتصادي في سوق العمل تمكينا شاملا وبذل الجهود اللازمة وتذليل جميع العقبات والصعاب وتهيئة الأماكن الخاصة بالعمل لهم وتسهيل وصولهم إليها والحد من التوظيف الوهمي للمعاقين.بدوره، أوضح أحمد اليحيى المدير التنفيذي أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن مبادرة المركز بتنظيم الندوة للتركيز على موضوع يهم شريحة من المجتمع بمشاركة ممثلي عدد من الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الإعاقة، وكذلك المهتمين المعنيين لطرح الآراء والأفكار والتجارب.وأفاد بأن الندوة يصاحبها معرض يسهم في تعزيز الجهود نحو المعاقين اقتصاديا في المجتمع وتمكينهم من فرص العمل أو ريادة الأعمال، من خلال استعراض إبراز التجارب والبرامج التدريبية الناجحة واستقطاب وتوظيف المعاقين ودور الجهات المميز.وأضاف: أن المعاقين لديهم الكثير من القدرات والمواهب والعطاء لكنهم في حاجة إلى من يأخذ بيدهم ويشجعهم ويعمل على تأهيلهم وتدريبهم واستقطابهم لشغل الوظائف التي تلائمهم والاستفادة من قدراتهم.