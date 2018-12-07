رغم تسجيلها أسوأ أداء أسبوعي في شهرين..أسهم أوروبا تتعافى بعد 3 جلسات من الخسائر

أظهرت الأسهم الأوروبية تعافيا صغيرا اليوم الجمعة بعد ثلاث جلسات من الخسائر، لكنها سجلت أسوأ أسبوع من الخسائر في شهرين وسط قلق متزايد من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتفجر مجددا ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو مرتفعا 0.4 بالمئة لكنه يبقي قرب أدنى مستوياته للجلسة مع تضرر السوق من خسائر لأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت رغم صعود أسعار النفط وتقرير فاتر بشأن الوظائف في أمريكا قلص بعض التوقعات لزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية.
وأنضم المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية، الذي له تعرض كبير للحرب التجارية، إلى قائمة طويلة من المؤشرات والأسهم التي هبطت إلى ما دون مستوياتها في بداية العام. ومن بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا كان داكس الوحيد الذي أنهى جلسة اليوم على انخفاض.
وأغلقت أسهم شركات صناعة السيارات، وهى الأكثر عرضة للتأثر بالمخاوف التجارية، مرتفعة 0.1 فقط بعد أن هبطت بأكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.
وجاءت أسهم شركات النفط والغاز في مقدمة الرابحين بعد أن اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، على خفض انتاج النفط بأكثر من توقعات السوق رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع سعر الخام للانخفاض.
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