جبل طويق .. واجهة معرض الصقور والصيد.. والمستوحاة من مقولة سمو ولي العهد

"أعيش بين شعب جبّار وعظيم.. وهمة السعوديين كجبل طويق لن تنكسر" مقولة ستظل خالدة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف على نادي الصقور، الذي اختار "جبل طويق" ليشبه بهمة السعوديين، فهو الجبل الذي طالما ظل شامخاً لا يعرف الانكسار، وهاهو اليوم يمثل مصدر إلهام للقائمين على معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض، الذين استوحوا منه شكلاً جمالياً وتصميماً مميزاً لواجهة المعرض.

وتبلغ مساحة تصميم مدخل المعرض المستوحى من جبال طويق 1120 متراً مربعاً بارتفاع 14 متراً، وعرض 80 متر اً، واستخدمت في إنشائه مواد خام تتألف من الأخشاب والفلين وغيرها من المواد التي امتزجت لتشكل لوحة فنية زينت المعرض لأثارة إعجاب الزوار والحاضرين.

وكان سمو ولي العهد شبه همة السعوديين بجبل طويق الواقع في وسط شبه الجزير العربية، وذلك في ثنايا حديث سموه بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة الرياض قائلاً : "همة السعوديين مثل جبل طويق، لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض".

وتمتد سلسلة جبال طويق لما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوباً، وتتمثل هذه الجبال في هضبة ضيقة من الصخر الجيري، في حين تعد من أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، واشتهرت بقلب منطقة نجد التاريخية.