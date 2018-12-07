«المركزي الأمريكي»: سوق العمل «قوية للغاية» .. البطالة عند أدنى مستوى في 5 عقود

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أمس، إن سوق العمل في الولايات المتحدة "قوية للغاية"، وفقا لمقاييس عديدة.

وبحسب "الألمانية"، أضاف باول في كلمة له أمام مؤتمر الإسكان في العاصمة الأمريكية واشنطن: "اقتصادنا حاليا يؤدي بصورة جيدة للغاية ككل، مع توفير للوظائف بقوة وارتفاع الأجور تدريجيا.. في الواقع، بكثير من المقاييس على المستوى القومي، سوق العمل لدينا قوية للغاية".

يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء استمرار نمو الوظائف بوتيرة تظل قوية رغم تراجعها نسبيا الشهر الماضي، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء الاقتصادية.

في الوقت نفسه، تعد تصريحات باول الأخيرة المقررة له قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي يومي 18 و19 من الشهر الجاري، حيث يتوقع المحللون زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتكون الزيادة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي.

وتعزز تصريحات باول الإيجابية عن سوق العمل وتوقعات زيادة الأجور التوقعات بإقرار زيادة الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في الاجتماع المقبل، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، فإن المستثمرين يتوقعون أن يتم خفض وتيرة رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل مع خسائر أسواق الأسهم والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والمتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي.

في سياق متصل، أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو 49 عاما.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 155 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 237 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سيضيف 198 ألف وظيفة إلى سوق العمل خلال تشرين الثاني (نوفمبر).

وجاء تقرير وزارة العمل الشهري عن الوظائف المُتابَع عن كثب وسط تراجعات حادة للأسهم الأمريكية وانقلاب جزئي لمنحنى العائد الأمريكي، ما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي.

ووفقا للتقرير، فإن متوسط الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل بلغ 209 آلاف وظيفة على مدى الـ12 شهرا الماضية.

واستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر الثالث على التوالي عند 3.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

وزاد متوسط أجر الساعة ستة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وبهذا تصبح الزيادة السنوية في الأجور 3.1 في المائة، وهي القفزة ذاتها المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) وكانت الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2009.

وقلصت الشركات ساعات العمل ليصبح متوسط أسبوع العمل 34.4 ساعة من 34.5 ساعة في تشرين الأول (أكتوبر).