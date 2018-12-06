الفائدة بين المصارف السعودية عند أعلى مستوى في 118 شهرا .. بلغت 2.74 % في أكتوبر

ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى نحو 2.74 في المائة بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.64 في المائة خلال شهر سبتمبر السابق له.ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يونيو 2018 يعد الأعلى خلال 118 شهرا "عشر سنوات تقريبا"، أي منذ شهر ديسمبر 2008 البالغ حينها 3.14 في المائة.ويُعد ارتفاع الفائدة بين المصارف في أكتوبر هو الارتفاع للشهر الـ 12 على التوالي، الذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2017، مسجلا 1.81 في المائة.يأتي ارتفاع أسعار الفائدة في السعودية نتيجة رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة عدة مرات أخيرا، وذلك بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عاما.وثبت "الفيدرالي الأمريكي" الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها ثلاثا أخرى "مارس ويونيو وسبتمبر 2018"، وذلك بعد أن كان قد رفعها ثلاث مرات خلال العام الماضي 2017.وفي سبتمبر الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية إلى حدود 2 - 2.25 في المائة.وبالتزامن مع "الفيدرالي الأمريكي"، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2018، حيث رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 2 في المائة إلى 2.5 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2018، ثم إلى 2.5 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 2.75 في المائة في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.وكان معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" قد استقر عند مستوى 2 في المائة منذ مطلع عام 2009، وحتى نهاية شهر فبراير 2018، أي أكثر من تسع سنوات.وخلال العام الجاري 2018، رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.5 في المائة إلى 1.75 في المائة خلال شهر آذار (مارس)، ثم إلى 2 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 2.25 في المائة في أيلول (سبتمبر).وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.ورفعت "مؤسسة النقد" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس العام الماضي 2017 ثلاث مرات، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي.وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة "2.0662 في المائة" في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.*وحدة التقارير الاقتصادية