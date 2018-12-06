"الخزانة الأمريكية" تعتزم بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 78 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار يوم الخميس المقبل.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد باعت في الشهر الماضي سندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية 111 مليار دولار.

وشمل الطرح السابق سندات مدتها عامين بقيمة 39 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار.