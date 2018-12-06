16 يوما على إطلاق 51 جمعية تعاونية في عدة قطاعات.. وفريق لتطوير القطاع

من المقرر إشهار تأسيس 51 جمعية تعاونية متخصصة في قطاعات مختلفة، يوم السبت الموافق 22 ديسمبر الجاري، في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أي خلال 16 يوما.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتورعبدالله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، إن انطلاقة هذا العدد من الجمعيات تتم للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك بالتزامن مع "رؤية السعودية 2030".وأوضح كدمان، أن مجلس إدارة الجمعيات قدم دراسة ومبادرات لتطوير القطاع التعاوني في مجالات الأنظمة واللوائح والحوكمة والتمويل والعلاقة بالجهات المسؤولة، إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما عين فريق متخصص للتعجيل في التطوير.ويعمل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، على التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية.وذلك علاوة على دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة على النهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه القائمة وتؤثر في تحقيق أهدافها.وتنقسم الجمعيات التعاونية إلى سبعة أنواع هي الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والجمعيات التعاونية الزراعية، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، الجمعيات التعاونية المهنية، الجمعيات التعاونية التسويقية، والجمعيات التعاونية الخدمية.وكان الدكتور كدمان، قد قال لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن مجلس الجمعيات التعاونية يعتزم الوصول إلى إنشاء 1000 جمعية تعاونية خلال السنوات الخمسة المقبلة والوصول إلى 2000 جمعية خلال عشر سنوات.وبين أن المملكة خصصت ميزانية لدعم وانتشار وتطوير العمل التعاوني واعتبار ذلك لبنة من لبنات النهضة الاقتصادية والتنموية، موضحا أن كثيرا من الدول المتقدمة خصصت جامعات وكليات ومعاهد عليا للدراسات التعاونية، لرفد التنمية الاقتصادية بالكوادر المتخصصة في اقتصاديات التعاون والإدارة التعاونية وأنظمة المحاسبة التعاونية وغيرها.