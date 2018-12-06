نيكي يتراجع 1.9% بفعل هبوط سوفت بنك واحتجاز المديرة المالية لهواوي

تراجع المؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع اليوم الخميس بفعل تضرر الأسهم المتصلة بصناعة الرقائق بعدما ألقت كندا القبض على المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بطلب من الولايات المتحدة مما يهدد بتصعيد جديد في التوتر بين بكين وواشنطن.

وزادت الخسائر في وقت لاحق من الجلسة حيث هوى سهم سوفت بنك بفعل نبأ هواوي واضطراب جزئي في خدمتها للهواتف المحمولة.

وانخفض نيكي 1.9 بالمئة ليغلق عند 21501.62 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 30 أكتوبر.

وقالت وزارة العدل الكندية أمس الأربعاء إن منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تواجه الآن الترحيل إلى الولايات المتحدة.

وعزا مصدر مطلع احتجازها إلى انتهاك عقوبات أمريكية.

وقال محللون إنه في ظل تصاعد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة فقد تجد اليابان نفسها في مرمى نيران الجانبين.

وواجه قطاع الشرائح الإلكترونية ضغوطا حيث هوى سهم سمكو كورب 6.6 بالمئة وتراجع سهم شين-إتسو كميكال 3.4 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 4.5 بالمئة وانخفض سهم أدفانتست 5.3 بالمئة.

وتراجع سهم سوفت بنك، التي تدرج وحدتها للهواتف المحمولة يوم 19 ديسمبر، 4.9 بالمئة.

وتعثرت أسهم شركات صناعة مكونات الهواتف المحمولة حيث هوى سهم تي.دي.كيه كورب 6.6 بالمئة ونزل سهم أنريتسو كورب 7.4 بالمئة.

وبحسب موقع كاكاكو الإلكتروني لتصنيف الأجهزة الإلكترونية فإن أكثر خمسة هواتف رواجا في اليابان تصنعها هواوي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة ليغلق عند 1610.60 نقطة.