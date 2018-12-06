الصين: كندا وأمريكا لم توضحا سبب اعتقال ابنة مؤسس"هواوي"

قالت الصين اليوم الخميس إن كندا والولايات المتحدة لم توضحا بعد سبب اعتقال ابنة مؤسس عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، وهي واقعة توجه ضربة لآمال تهدئة التوترات التجارية الصينية الأمريكية.

واعتقال منغ وان تشو، وهي أيضا المديرة المالية لشركة هواوي، أشعل غضب السلطات الصينية وأثار شكوكا جديدة بشأن هدنة لمدة 90 يوما في الحرب التجارية اتفق عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في اليوم الذي شهد اعتقالها.

وجاءت تصريحات اليوم على لسان قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية دورية، وقال إن القنصلية الصينية في كندا تقدم العون لمنغ.

