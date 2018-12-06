توقع نمو الطلب العالمي على الاسمنت 1.5% في 2019

قالت الرابطة الدولية للاسمنت إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الاسمنت 1.5 بالمئة العام المقبل حيث تؤثر المخاطر الاقتصادية والتوترات التجارية على قطاع التشييد في العديد من البلدان.

وقالت الرابطة إن توقعات الطلب تحسنت من تراجع بنسبة 0.5 بالمئة في أحجام الاسمنت في 2018 وزيادة بنسبة واحد بالمئة في 2017.

ترجع الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل بشكل أساسي إلى تحسن الوضع في الصين التي تستهلك أكثر من نصف الاسمنت في العالم حيث من المتوقع أن ينمو الطلب 0.5 بالمئة بعد تراجعه لعامين.

لكن خارج الصين، تتوقع الرابطة أن يكون الطلب ضعيفا. وباستثناء الصين، تتوقع الرابطة أن يزيد الطلب على الاسمنت 2.8 بالمئة في 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 3.3 بالمئة في 2018.

وأشارت الرابطة التي تضم 72 عضوا إلى أن من ضمن أسباب التباطؤ زيادة المخاطر الاقتصادية وإغلاق الشركات مصانع لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وتتوقع الرابطة نمو سوق الاسمنت الأمريكية في 2019 بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة مع نمو بنسبة أربعة بالمئة في العام الحالي بعد عدم تحقق استثمارات البنية التحتية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس دونالد ترمب.

ومن المتوقع أن يستقر الطلب في ألمانيا بينما ستؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا إلى تراجع الطلب.

وأشارت الرابطة إلى أن تركيا ستشهد تباطؤا واضحا كما سيتراجع الطلب على الأسمنت في السعودية وماليزيا.