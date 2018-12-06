الهيئة العامة للاستثمار ترعى مشروع مشترك لإنشاء مجمع صناعي كيميائي في وعد الشمال

رعت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها بالرياض توقيع اتفاقية مشتركة بين مجموعة (إيتالماتش) للكيماويات، وشركة (صادق) للصناعات، لإنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل لصناعة الفسفور بمدينة وعد الشمال، ومدينة الجبيل الصناعية، بحجم استثمارات قدرت بـ 300 مليون دولار أمريكي. وأوضح وكيل المحافظ للهيئة العامة للاستثمار لشؤون جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي أن المشروع سيعزز قطاع الصناعة في مدينة وعد الشمال، وسيفسح المجال أمام المزيد من الفرص بالصناعات التحويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو قطاع صناعة الكيماويات المتخصصة في المملكة.

وتوقع مفتي بأن يكون لهذا المشروع أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني إضافة إلى مساهمته في نمو الناتج المحلي، الأمر الذي سيوفر أكثر من 300 فرصة عمل في منطقة الحدود الشمالية.

من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لمجموعة إيتالماتش المهندس سيرجيو يوريو أن المشروع يحقق رؤية برنامج اكتفاء لإنشاء صناعات محلية جديدة، مما يضيف قيمة كبيرة للصناعة في المملكة، كما سيخلق وظائف فنية وتقنية، بما يتناسب مع مكانة المملكة العالمية في مجال الطاقة وتوفر المواد الخام، مضيفًا أن شركته تسعى إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية، بما يلائم احتياجات المملكة لهذه الأسواق المتنامية.

في سياق متصل، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة (صادق) للصناعات المهندس عبدالله بقشان أن المشروع يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مقدمًا في الوقت نفسه شكره للدور الرئيس الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير الصناعة في المملكة.

فيما أشار المدير التنفيذي لشركة (صادق) المهندس أحمد العبيد إلى أن المشروع يستهدف استحداث مواد كيميائية جديدة بالمملكة من شأنها تمكين وتعزيز المزيد من الصناعات التحويلية، ما يسهم في دفع عجلة نمو اقتصاد المملكة وصادراتها للخارج.

الجدير بالذكر أن المشروع المشترك لشركة (صادق)، وشركة (إيتالماتش) يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، إذ سيستفيد من خام الفوسفات لإنتاج مادة الفوسفور التي يتم تحويلها لاحقًا إلى مواد متخصصة عالية القيمة، كما أن هذه المواد يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل معالجة المياه وصناعة النفط والغاز ومواد التشحيم وصناعة البلاستيك، ويعتبر توطين صناعات جديدة بتقنيات حديثة مع شريك أجنبي من المزايا الفريدة لهذا المشروع.