"أدنوك"تخفض أسعار الخام إلى آسيا لشهر نوفمبر عند 68 دولارا للبرميل

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الخميس إنها حددت بأثر رجعي سعر بيع خامها القياسي مربان لشهر نوفمبر عند 68 دولارا للبرميل.

وتظهر حسابات رويترز أنه بذلك تصبح علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان فوق الأسعار المعروضة لخام دبي 2.44 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

ويتماشى الخفض مع توقعات السوق لكن متعاملين قالوا إنه سيتعين على أدنوك أن تخفض علاوة مربان إلى الأسعار المعروضة لخام دبي على مدى شهرين آخرين لكي تظل أسعارها تنافسية مقابل سعر الخام العربي الخفيف جدا السعودي الذي جرى تسعيره عند 75 سنتا فوق الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي لشهر يناير كانون الثاني.

وقال تاجر يعمل من سنغافورة "مربان سيواجه صعوبات أمام الخام العربي الخفيف جدا".

وعلى نحو منفصل، حددت أدنوك سعر البيع الرسمي لخامها الجديد أم اللولو لشهر نوفمبر بزيادة 15 سنتا فوق سعر البيع الرسمي لخام داس أي بارتفاع خمسة سنتات مقارنة مع الشهر السابق.

وبالنسبة لخام زاكوم العلوي المتوسط الكبريت، خفضت أدنوك علاوة سعر البيع الرسمي للخام إلى 32 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مقارنة مع توقعات لتراجع بنحو 20 سنتا.

ويفوق الخفض أيضا خام قطر البحري المنافس والذي سجل تراجعا قدره 17 سنتا في علاوة سعر بيعه الرسمي فوق الأسعار المعروضة لخام دبي لشهر نوفمبر.