الفالح: لا نريد أي صدمة للسوق ومرتاحون لأسعار النفط الحالية

قال وزير الطاقة خالد الفالح أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج في أوبك ونأمل بالاتفاق على شيء بنهاية يوم غد وإذا لم يكن الجميع مستعدين الآن فسوف ننتظرهم وقال الفالح لا نريد إحداث صدمة للسوق ومن المهم مشاركة المنتجين غير الأعضاء في أوبك ونأمل في انضمام دول أخرى إلى أوبك و نحن مرتاحون لسعر النفط الحالي .