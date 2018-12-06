أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران 

أعلنت الحكومة الكنديّة الأربعاء أنّ منغ وانزهو المديرة الماليّة لشركة هواوي الصينية أوقِفت في كندا، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، وذلك بعيد تقارير إعلامية أفادت بأنّ واشنطن تشتبه بانتهاك وانزهو العقوبات الأميركية على إيران.

وقال متحدّث باسم وزارة العدل الكندية لوكالة فرانس برس إنّ "منغ وانزهو أوقِفت في 1 كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، ومن المقرّر أن تعقد جلسة استماع الجمعة للنظر في ما إذا كانت ستحصل على إطلاق سراح مشروط".

