«هيئة المقيمين»: سوق تقييم الآلات والمعدات واعدة .. المتخصصون لا يتعدون 50 مقيّما

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن سوق تقييم الآلات والمعدات واعد جدا، نظرا لأن عدد المقيّمين المتخصصين في هذا المجال لا يتجاوز 50 شخصا.وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، إن معدل حالات التقييم في السعودية تتجاوز 1000 عملية سنويا، 53 في المائة منها يصل إلى مبلغ يراوح بين 100 إلى 300 ألف.وبين الزويد، أن أكثر غرضين في حاجة إلى عملية تقييم الآلات والمعدات، هما التقييم لأغراض التأمين والضريبة، فضلا عن فض النزاعات العقارية والعائلية. وأشار إلى أن هناك 17 صفقة تراوحت قيمتها ما بين 500 ألف إلى مليون ريال حسب الدراسة السوقية لسوق تقييم الآلات والمعدات التي أعدتها الهيئة، 33 في المائة منها تصل مبالغها ما بين 300 إلى 500 ألف.وأوضح، أن الهيئة بدأت خلال الشهر الماضي أولى دوراتها التدريبية في برنامج تأهيل المقيّمين في تقييم الآلات والمعدات التي تتكون من ست دورات تدريبية، اجتيازها يؤهل للحصول على الزمالة في هذا الفرع.ولفت إلى أن تقييم المصانع الآلات والمعدات ذو دخل مادي كبير جدا، مشيرا إلى أن التقييم قد يكون في مصانع سيتم تصفيتها أو دمجها، فتقيم كافة الأصول بالمصنع بما فيها خطوط الإنتاج.وأضاف، كذلك الحال في المطارات حيث تقيم الطائرات وغيرها من تفاصيل وهي الفرع الجديد والرابع الذي تعمل عليه الهيئة بعد تقيم العقار، الشركات والسيارات.