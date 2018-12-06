العملة الأمريكية تحت ضغط انخفاض عوائد السندات ومخاوف الركود

رغم ارتفاع الدولار أمس إلا أنه يظل تحت ضغط، حيث يؤدى تحول منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.وبحسب "رويترز"، حقق الدولار أداء متميزا بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات، لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأمريكي.ونزل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، وانكمش الفرق بين عائد السنوات العشر وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في كانون الثاني (يناير) 2008 ما يشير لبعض المستثمرين إلى قرب تباطؤ اقتصادي أمريكي.وزاد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 97.103 مقلصا خسائر الأسبوع الحالي إلى 0.2 في المائة.ونزل المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.6 في المائة متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 17 تشرين الثاني (نوفمبر).وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1328 دولار، وقال محللون في "كومرتس بنك"، "إنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليورو، فمن المرجح تداول العملة الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار".وتراجع الدولار الأسترالي أكثر من 0.7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات، ما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة. وابتعد الدولار الأسترالي بشدة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الحالي عند 0.7394 دولار أمريكي.وزاد الدولار 0.2 في المائة إلى 112.97 ين ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة عندما سجل أكبر خسائره اليومية منذ 20 تموز (يوليو).إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.وهبط السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1235.31 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 تشرين الأول (أكتوبر) عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.