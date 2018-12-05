الأسهم السعودية متماسكة .. والعوامل الخارجية المؤثرة في السوق مستقرة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7883 نقطة فاقدة 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي". لا تزال السوق تظهر نوعا من التماسك حيث عوضت معظم الخسائر المحققة أثناء الجلسة لتغلق في أداء مقارب للجلسة السابقة، وذلك يظهر نشاط المشترين، ما يبقي فرص عودة السوق للأعلى، وتبقى مستويات 7770 نقطة دعما للمؤشر العام بينما المقاومة عند 8000 نقطة. وتظهر أسعار النفط نوعا من التماسك كذلك، ما يبقي العوامل الخارجية المؤثرة في السوق مستقرة نسبيا، ما يتيح للسوق أن تتأثر بعواملها الداخلية وأبرزها النتائج المتوقعة للشركات للربع الرابع والتوزيعات النقدية للشركات، وقرب انضمام السوق الفعلي للمؤشرات الدولية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7905 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7823 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7883 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 33 في المائة لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 48 مليون سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 117 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.77 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 626 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 505 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 386 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، يليه "بروج للتأمين" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 26.35 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.78 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بدجت السعودية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، وحل ثالثا "بنيان ريت" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 8.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 9 في المائة بتداولات 246 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 8 في المائة بقيمة 228 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 194 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.*وحدة التقارير الاقتصادية