المركزي الهندي يبقى على معدل الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الهندي على معدلات الفائدة دون تغيير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بنك الاحتياط الهندي قال في بيان اليوم الأربعاء في مومباي إن معدل إعادة الشراء" الريبو" سوف يبقى عند 5ر6%.

ويشار إلى أن القرار من شأنه إرضاء الحكومة، التي تريد أن تستمر البنوك في الإقراض لتعزيز النمو المتباطئ قبل إجراء الانتخابات العامة العام المقبل.

وقال البنك إن معدل التضخم بلغ 31ر3% في اكتوبر الماضي، في حين تباطأ الاقتصاد لينمو بنسبة 1ر7% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، بعدما تجاوز 8% خلال الربع الثاني.

وخفض البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال النصف الثاني من العام المالي الذي ينتهى في مارس 2019 لتتراوح ما بين 7ر2% و 2ر3% مقارنة بالتوقعات السابقة بأن تتراوح ما بين 9ر3% و 5ر4%.