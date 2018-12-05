مليار طن حجم أعمال الشحن بالصين في أكتوبر

ذكرت بيانات رسمية أن حجم أعمال الشحن بالصين، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي، ازداد بنسبة 5ر9 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 62ر4 مليار طن في أكتوبر الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة النقل الصينية أن معدل النمو ارتفع عن زيادة نسبتها 7 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى.

وازداد حجم الشحن عبر الطرق السريعة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بينما ازداد الشحن عبر الطرق المائية 7ر6 في المائة.

وحسب الوزارة، شهد قطاع توصيل الطلبات في البلاد تسليم 96ر4 مليار طرد في أكتوبر، بزيادة 2ر25 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

وأثناء الفترة بين يناير وأكتوبر، ارتفع إجمالي حجم الشحن في البلاد 3ر7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 36ر41 مليار طن .

إلى جانب ذلك، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل بنسبة 7ر0 في المائة ليصل إلى 6ر2 تريليون يوان (حوالي 4ر377 مليار دولار أمريكي) في الفترة ما بين يناير وأكتوبر .

وجاءت البيانات وسط النمو المطرد للاقتصاد الصيني، مع نموه بنسبة 7ر6 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مرتفعا عن هدف النمو السنوي الرسمي المحدد بحوالي 5ر6 في المائة لعام 2018 .