"أمازون" تتوجه إلى العالم الواقعي بمتاجر مؤقتة

مع اقتراب موسم التسوق بمناسبة الأعياد يتخذ عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" المزيد من الخطوات للانتقال من شاشات الحاسب الآلي إلى الشوارع.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعمل الشركة على تجربة المتاجر الفعلية السريعة الزوال في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ومؤخرا في أوروبا.

تعرض هذه المتاجر المؤقتة المفردات المتوفرة عبر الإنترنت ما يمنح المتسوقين الفرصة للمس وتجربة مجموعة من أهم منتجات أمازون. وفي حال شد شيء ما انتباههم، يقوم الزوار، بدلا من أخذه مباشرة إلى المنزل، بمسح كود "كيو آر"، ويطلبون مباشرة توصيل المنتج لمنازلهم من المتجر الإلكتروني الخاص بأمازون.

وأقامت أمازون أول متجر سريع الزوال لها في ألمانيا العام الجاري، في شارع التسوق "كورفورستندام" في وسط المدينة ببرلين. ولم يستمر المحل سوى خمسة أيام.