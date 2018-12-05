توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي أكثر من 3% في 2019

أبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين اليوم إن اقتصاد الإمارات سينمو بين 2.5 وثلاثة بالمئة في 2018 ثم يتسارع إلى أكثر من ثلاثة بالمئة في 2019.

تتماشى أحدث التكهنات مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قال في أكتوبر إنه يتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي 2.9 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة العام القادم.