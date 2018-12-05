صندوق دراية ريت يوقع اتفاقية تمويل مع "الراجحي" بـ مليار ريال

أعلنت شركة دراية المالية أن صندوق دراية ريت قد وقع على اتفاقية تمويلية مع مصرف الراجحي بتاريخ 05 /12 /2018م للحصول على تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار ريال سعودي، مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وقال مدير الصندوق في بيانا له على موقع "تداول" بأن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات ميلادية على أن يتم دفع المبلغ كاملا في نهاية السنة السابعة.

وأوضح مدير الصندوق بأن فترة سداد هامش الربح ستكون نصف سنوية وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق. وستستخدم هذه التسهيلات في تمويل إستحواذات جديدة لصندوق دراية ريت ويتوقع مدير الصندوق أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق. ولا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.