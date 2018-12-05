اتحاد المصارف العربية يستعد لإطلاق مركز موحد للوساطة والتحكيم مطلع 2019

يستعد اتحاد المصارف العربية، لإطلاق مركز موحد للوساطة والتحكيم في فض النزاعات المصرفية للمصارف العربية، مطلع العام المقبل، وذلك بهدف توحيد إجراءات التحكيم بإجراءات عالمية وتكاليف أقل لجميع المصارف دون استثناء.وأكد لـ "الاقتصادية" اتحاد المصارف، جاهزية المركز منذ أسبوعين بيد أنه يتم حاليا التعريف بنظام المركز الجديد من خلال اتصالات وتنسيق موسع لجميع المصارف العربية، ولائحته وقواعد المحكمين ونوعية النزاعات والمحكمين.وأشار إلى بدء التشغيل الفعلي للمركز بعد الانتهاء من خطة التعريف، لافتا إلى أن الاتحاد حاليا بطور تفعيل المركز والعمل على الأمور القانونية.وأوضح، أن التواصل مع المصارف يكون بطريقة مدروسة ضمن خطة منظمة تستغرق ما بين 45 يوما إلى شهرين، وبعدها سيبدأ في استقبال أول قضايا النزاع المصرفي.وقال إن المركز سيكون مستقلا للمصارف لحل نزاعاتها، وسيركز العمل على جميع النزاعات بين المصارف العربية أو الأجنبية على حد سواء.وأفاد باستحداث نظام جديد تم إدخاله يطلق عليه "قواعد الاونسيترال العالمية للتحكيم"، وهو مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها لتيسير إجراءات التحكيم ليكون مطبقا دوليا.وبين، أنه تمت المصادقة على النظام الجديد ووضع خطة عمل لتفعيل المركز مباشرة، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للتحكيم الذي عقد أخيرا.ولفت إلى أنه في السابق كانت المصارف تلجأ في النزاعات إلى مراكز تحكيم أخرى لا تعمل تحت مظلة الاتحاد، منوها إلى أنهم يسعون حاليا إلى توحيد التحكيم المصرفي عربيا في مكان واحد.واستغرقت المدة الزمنية للعمل على المركز 18 شهرا تم خلالها وضع الإجراءات والقواعد والنظام الذي سيتم تطبيقه في مقر الاتحاد بمحكمين عرب وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكما عربيا معتمدين دوليا.وبين أن المركز سيضم لاحقا إحصاءات وبيانات وقاعدة معلومات خاصة لنوعية وعدد قضايا التنازع المصرفي.