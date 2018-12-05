وزير الطاقة: المملكة تعزز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفد المملكة المشارك في قمة رؤساء الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بدورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الفترة من 2 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2018 في كاتوفيتشي في بولندا، حيث تتولى الدولة المضيفة رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر.وانعقدت أمس الأول، اجتماعات القمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، في دورته الرابعة والعشرين، في مدينة كاتوفيتشي، ببولندا، وقد نقل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس أندجي دودا رئيس بولندا، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين، وتمنياتهما بنجاح المؤتمر والتزام المملكة بالعمل لإنجاحه.وتتركز أهداف المؤتمر حول التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس بشأن المناخ، واحترام الأسس والمبادئ التي بنيت عليها، والتوصل إلى آليات عملية لتطبيقها.وعلى هامش المؤتمر عقد المهندس الفالح اجتماعا ثنائيا مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد فيه أن المملكة تقوم بالفعل، بتعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي لضمان استمرار المفاوضات على المسار الصحيح نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس التاريخية.وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه استنادا إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس، يتعين على جميع الدول الموقعة التأكد من أن أهداف الاتفاقية قد تمت ترجمتها إلى آليات وأدوات عملية وفاعلة.