10 أعوام على قرار إنقاذ صناعة السيارات

200818 تشرين الثاني (نوفمبر)، الرئيس التنفيذي في كل من شركتي جنرال موتورز وكرايزلر، يطلب المال من الكونجرس، في الوقت الذي جفت فيه القروض المقدمة لقطاع السيارات وانهارت المبيعات.19 كانون الأول (ديسمبر)، الرئيس جورج بوش يوافق على تقديم قروض إلى شركتي جنرال موتورز وكرايزلر، التي بلغ مجموعها في البداية 17.4 مليار دولار.200930 نيسان (أبريل)، تتقدم شركة كرايزلر بطلب للحماية من الإفلاس.1 حزيران (يونيو)، تتقدم شركة جنرال موتورز بطلب للحماية من الإفلاس.10 حزيران (يونيو)، تبرم شركتا فيات وكرايزلر صفقة اندماج، بعد 42 يوما من إعلان إفلاس الأخيرة.10 تموز (يوليو)، إنقاذ شركة جنرال موتورز من الإفلاس، حيث أصبحت الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في الشركة.31 كانون الأول (ديسمبر)، تراجعت مبيعات السيارات خلال عام 2009 إلى 10.4 مليون سيارة، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 سنة.تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أسهم «جنرال موتورز الجديدة» تباع مقابل 33 دولارا في اكتتاب عام أولي.أيار (مايو) 2011، تسدد شركة كرايزلر قروضا حكومية واجبة السداد قبل ست سنوات من موعدها المقرر، حيث دفعت 11.2 مليار دولار من أصل القرض البالغ 12.5 مليار دولار.كانون الأول (ديسمبر) 2013، وزارة الخزانة الأمريكية تُنهي استثمارها في شركة جنرال موتورز، حيث استردت 39.7 مليار دولار من استثمارها البالغ 51 مليار دولار.