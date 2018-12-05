الاستثمار وتغير المناخ «1 من 2»

في منطقة البحر الكاريبي، يعيش الناس بالفعل في المستقبل. إنه عالم يمكن لتغير المناخ أن يؤثر فيه تأثيرا بالغا على النمو الاقتصادي والقرارات الحكومية ووظائف الناس وحياتهم.

وأطلق التقرير الصادر أخيرا عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ صيحة تحذير مما سيحدث إذا تجاوزت درجة حرارة العالم 1.5 درجة مئوية. فلو بلغت الزيادة درجتين، فسيكون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر أشدة وطأة على مئات الملايين من البشر.

واليوم، يشكل تغير المناخ ضغوطا متزايدة على المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم، لكن بلدان منطقة الكاريبي تواجه تحديات فريدة من نوعها.

ففي العام الواحد في المتوسط، تتحول نحو ست عواصف من بين 12 عاصفة تمر عبر الكاريبي إلى أعاصير، ما يتسبب في خسائر سنوية تعادل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وإضافة إلى أنواع أخرى من الكوارث، يبلغ متوسط الخسائر السنوية نحو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكل جزيرة. ومن منظور الأضرار الاقتصادية، يجعل هذا منطقة البحر الكاريبي أكثر ضعفا عشر مرات عن بقية العالم.

والأكثر من ذلك، عندما تهب الأعاصير العنيفة، يمكن أن تدمر اقتصاد الجزر الصغيرة إلى حد يفوق بكثير هذه المعدلات. فعلى سبيل المثال، عندما تعرضت دومينيكا لاجتياح الإعصار ماريا عام 2017، بلغت الخسائر 226 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتركز بلدان الكاريبي بشكل سليم على التكيف مع تغير المناخ، وقد حضرت أخيرا مؤتمرا مع قادة من المنطقة، شارك في تنظيمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركاء آخرون. ناقشنا معا كيف يمكننا بشكل جماعي تحسين القدرة على المواجهة والتكيف في منطقة الكاريبي.

وتستثمر بلدان مثل جامايكا، وجرينادا، وسانت لوسيا، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين في التكيف، وتعمل جاهدة على استكشاف الأدوات المالية التي يمكن أن توفر التأمين ونقل المخاطر التي تسببها الأحوال المناخية القاسية. وتقترح خبراتها ثلاثة مجالات للحد من تأثير الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ: الاستثمار في الاستعداد؛ ويعني هذا زيادة مرونة البنية التحتية العامة والشركات الخاصة، بوضع أنظمة إنذار مبكر؛ للمساعدة على إنقاذ الأرواح، والحد من الخسائر. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي إعطاء الأولوية للإجراءات التدخلية.

وإنشاء صندوق للأموال التي تستخدم وقت الأزمات، واستخدام التأمين على نطاق واسع؛ ويعني هذا ادخار مزيد خلال الأوقات الجيدة استعدادا لكوارث كثيرة... يتبع.