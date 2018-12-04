الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 7900 نقطة رغم جني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية لتكسر أطول سلسلة ارتفاع لها في ستة أشهر بعد صعودها لست جلسات متتالية. وأنهت جلسة أمس عند 7905 نقاط فاقدة 11 نقطة بنسبة 0.15 في المائة بضغط من قطاع المصارف. وأشير في التقرير السابق إلى أن السوق تقف عند مقاومة والسوق عرضة للبيع لجني الأرباح. ويعد التراجع محدودا والسيولة في مستويات جيدة فوق حاجز أربعة مليارات ريال ما يظهر نوعا من التماسك سيعطي السوق فرصة لمحاولة تجاوز متوسط 200 يوم والوصول إلى مستويات قريبة من 8000 نقطة، وفي حالة العجز عن ذلك ستكون شدة التراجع أكبر نظرا لتفضيل متعاملين في السوق جني الأرباح بعد موجة ارتفاع تجاوزت 5 في المائة. وفنيا تعد مستويات الدعم عند 7770 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7916 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 7886 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7905 نقاط فاقدا 11 نقطة بنسبة 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 183 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30.4 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 6.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 165 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 138 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 967 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 14 في المائة وبقيمة 608 ملايين ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بوبا" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 77.80 ريال، يليه "أسمنت نجران" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 14.56 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ميفك ريت" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 8.41 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 33.85 ريال، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 33 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 749 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "صادرات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 515 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 12 في المائة بقيمة 499 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية