أجواء إيجابية في سوق النفط قبل اجتماع "أوبك" .. والتفاؤل يقود إلى ارتفاع 2 % لأسعار الخام

وسط أجواء إيجابية في السوق، وحالة تفاؤل بتوافق المنتجين دفعت أسعار خام برنت إلى مكاسب جيدة بأكثر من 2 في المائة، تنطلق غدا في مقر منظمة أوبك في فيينا أعمال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة ورصد الإنتاج الذي يسبق الاجتماع الوزاري الموسع لدول "أوبك" غدا ، حيث ترأس اللجنة كل من السعودية وروسيا وبعضوية الكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.وتزداد قناعات مراقبي السوق بأن المنتجين على مقربة من التوافق النهائي على خطة تقليص المعروض النفطي بنحو ما بين مليون إلى 1.4 مليون برميل يوميا لدفع الأسعار نحو وقف موجة الهبوط السابقة وإحداث توازن بين العرض والطلب.وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي أنتلجنس" للنفط، "إن حجم تخفيضات الإنتاج المرتقبة لا يمكن تحديده بدقة حاليا لأنه ما زال على طاولة المنتجين"، بحسب تأكيدات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن التوافق المستمر بين السعودية وروسيا ينبئ بأن القرار لن يكون صعبا خاصة أن روسيا تدعم خفض الإنتاج من حيث المبدأ.وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعكس أجواء من الثقة تبث في السوق خاصة أن حجم التباين في مواقف المنتجين ليس كبيرا كما أن انسحاب قطر سيسهل مهمة التوافق بين المنتجين إلى جانب كونها منتجا صغيرا وغير مؤثر.من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أنه من الطبيعي أن يقود كبار المنتجين السوق نحو علاج أوجه الخلل، مشيرا إلى أن الجميع بحاجة إلى تهدئة وتيرة الإنتاج خاصة بعد تسجيل الثلاثة الكبار السعودية وروسيا والولايات المتحدة مستويات قياسية في ارتفاع الإنتاج فوق 11 مليون برميل يوميا.وذكر أن تحالف المنتجين نجح في تجاوز الأزمة نفسها في عام 2016 وتمكن من علاج فائض المعروض والمخزونات ودفع الأسعار نحو الصعود مرة أخرى وأنه قادر على تكرار الأمر دون تخوف من تأثير ذلك في الحصص السوقية، حيث إن الإنتاج الأمريكي المنافس لن يستمر على هذه الوتيرة المرتفعة وقتا طويلا.من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" ماركوس كروج كبير المحللين في شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغازل، "إن الانسحاب القطري لن ينال من وحدة منظمة أوبك التي يتجاوز عمرها 58 عاما، ورغم أن قطر عضو قديم إلا أن هذا الانسحاب يعكس حالة الخلط بين العوامل السياسية والاقتصادية وتداعيات المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا أن حجم إنتاج قطر لا يتجاوز 2 في المائة، كما أن الاهتمام بالغاز المسال لا يتعارض مع النفط وعضوية منظمة أوبك.ولفت إلى أن تحالف المنتجين سيظل قويا وستتطور علاقات الشراكة بين "أوبك" وخارجها لمصلحة الصناعة واستقرار السوق، مبينا أن هذا الانسحاب الأخير لن يؤثر في حجم العضوية في "أوبك" الذي يشهد اتساعا بعدما لمس الجميع الدور المؤثر الذي تقوم به في استقرار السوق بالتعاون مع الشركاء من خارج المنظمة.وتعليقا على انسحاب قطر من "أوبك"، قال بيان للمنظمة "إنه في السنوات الثلاث الماضية انضمت ثلاث دول جديدة إلى عضوية منظمة أوبك هي الجابون "2016" وغينيا الاستوائية "2017" والكونغو "2018"، مشيرة إلى تقدير منظمة أوبك لاستمرار اهتمام المنتجين ورغبتهم القوية في الانضمام إلى عضوية المنظمة.وأكدت "أوبك" في بيانها أنها ستظل ملتزمة على نحو واسع بتحقيق التوازن والاستقرار في السوق النفطية والحفاظ عليه ودعم "إعلان التعاون" التاريخي الذي يجمع دول "أوبك" مع غشر دول مشاركة من خارجها.وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة أمس، مواصلة مكاسبها قبيل تخفيضات إنتاج متوقعة من "أوبك".وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.55 دولار بما يعادل 2.5 في المائة إلى 63.24 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.25 دولار إلى 54.20 دولار.وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4 في المائة أمس، بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج خلال اجتماعات مجموعة العشرين على هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما.وقال هاري شيلينجوريان محلل أسواق السلع الأولية لدى "بي.إن.بي باريبا" متحدثا لمنتدى "رويترز" النفطي العالمي، "تبدو السوق في وضع إيجابي عقب تطورات مجموعة العشرين وقبيل اجتماع "أوبك" يوم الخميس".وأضاف "التزام روسيا بالتعاون مع السعودية والتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع "أوبك" المقبل رفع المعنويات بلا ريب".وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط غدا في فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة وستناقش السياسة أيضا مع المنتجين الآخرين خارج "أوبك" بمن فيهم روسيا.وتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء أن تتفق "أوبك" على خفض الإنتاج في فيينا غدا.وقال البنك "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات".ورجح أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين "أوبك" وروسيا أسعار خام برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الـ 60 دولارا للبرميل".وحقق الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول، ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة، في ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 13 شهرا عند 49.40 دولار للبرميل، وصعدت عقود برنت بنسبة 4.7 في المائة، بأكبر مكسب منذ 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وتناقش منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" غدا سياسة الإنتاج في ضوء التطورات الأخيرة فيالسوق، المنتظر أيضا مناقشة تلك السياسة مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا "ثاني أكبر منتج للنفط في العالم".وكثفت السعودية "أكبر منتج في أوبك" المفاوضات مع روسيا في الفترة الأخيرة للاتفاق على خفض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.وانزلقت الأسعار لأدنى مستوى في 13 شهرا بعد تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي في السوق، خاصة في ظل ضخ كبار المنتجين مستويات قياسية من الإنتاج، ومؤشرات على ضعف مستويات الطلب العالمي.وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 60.64 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 58.33 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 59.29 دولار للبرميل".