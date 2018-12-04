اليوان يسجل ارتفاعات قوية على خلفية الهدنة التجارية مع أمريكا

سجل اليوان الصيني ارتفاعات قوية على مدار اليومين الماضيين، ما يجعله الفائز الحقيقي في الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لبيانات، نقلتها وكالة "بلومبرج"، فقد ارتفع سعر صرف اليوان بـ 0.66% إلى 6.8403 دولارا عند الساعة الخامسة و34 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، ما يعني ارتفاعه بـ 1.7% خلال يومين، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2007 .

كما تراجعت فوائد السندات الحكومية استحقاق عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أبريل من عام 2017، وسط توقعات بأن قوة العملة ستتيح لصانعي القرارات مجالا لاتخاذ تدابير لتيسير السياسة النقدية.