السعودية للكهرباء تطرح فرصاً استثمارية بـ 100 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة

استضافت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، ورشة عمل "عرض الفرص الاستثمارية لدى الشركة السعودية للكهرباء"، صباح اليوم بمقر الغرفة. وفي بداية الورشة، أشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة المهندس أسامة الزامل، التعاون المشترك بين الغرفة والشركة الكهرباء لخدمة المصنعين المحليين، وتنفيذ خطط التوطين في القطاع الخاص، ودعم المورد المحلي، تماشياً مع توجه المملكة في التحول الوطني 2020، وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في النهوض بالقطاع الصناعي على أكتاف أبناء المملكة.
من جهته قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس نايف بن ناصر البكران، إن الشركة لديها استراتيجية توطين من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، مبيناً أن تتعامل مع 571 مصنعاً محلياً، وأن الشركة السعودية تتصدر نسب المشتريات الحكومية من المصانع المحلية بنسبة بلغت 68% خلال الأربع سنوات الماضية.
وأوضح محلل تطوير الأعمال بالشركة السعودية للكهرباء المهندس مهند بن عازب المالكي أن شركة الكهرباء تمتلك حالياً 9 مليون عميل، وتعتزم إيصال الخدمة إلى 2.3 مليون عميل بحلول 2021، مؤكداً أن التوطين يعد من أهم أولويات الشركة، وأن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات للتوطين عام 2014م، تمثلت في دعم المقاولين والمصنعين وجذب المستثمر الجديد، مشيراً إلى أن نسبة السعودة تعد من أهم ما يحفز الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ 10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة.
وكشف المالكي عن توجه الشركة لطرح فرصاً استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة، تتنوع هذه المشاريع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، وأن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني.
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