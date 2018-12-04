الكرملين: العلاقة بين ولي العهد والرئيس الروسي أساس التعاون الثنائي الفعال

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال عن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين إن "العلاقات الشخصية الجيدة هي أساس التعاون الثنائي الفعال".

وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.