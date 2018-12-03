ارتفاع عدد الصحفيين المقتولين في المكسيك إلى 11 في 2018

عثرت السلطات المكسيكية على جثة صحفي في غرب البلاد ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا هذا العام إلى 11 صحفيا، حسبما قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وكان أليخاندرو ماركيز، مدير صحيفة "أوريون انفورماتيفو" اليومية، يتناول وجبة مع أسرته، عندما تلقى مكالمة هاتفية وخرج في مدينة تيبيك يوم الجمعة.

وبعد يوم واحد، تم العثور على جثته في الطريق بعدما قتل بالرصاص.

وكان ماركيز ناشطا في حزب مورينا اليساري الذي ينتمي إليه الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور، الذي أدى اليمين الدستورية أول أمس السبت وتعهد باتخاذ اجراءات لخفض معدل الجريمة المرتفع في البلاد.

ودعت منظمة "ارتيكل 19" المعنية بحقوق الإنسان السلطات إلى التحقيق في مقتل ماركيز وحماية زملائه.

يذكر أن المكسيك تعد واحدة من أخطر دول العالم للعمل كصحفي، وقد أدت موجة من أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص في المكسيك العام الماضي.